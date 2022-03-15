Британский премьер Борис Джонсон не снимает украинский флаг с груди

Борис Джонсон присоединился вчера на службе в Вестминстерском аббатстве к членам британской королевской семьи.

Служба состоялась в честь Дня Содружества, однако монарх ее пропустила. К слову, впервые с 2013 года, но это не связано с состоянием здоровья королевы Елизаветы II.

Премьер-министр Борис Джонсон, который в последние недели активно оказывает поддержку и помощь Украине во время войны, теперь носит на пиджаке не только значок британского флага, но и украинского.

Борис Джонсон / Getty Images

С украинским флагом на груди появлялись и другие мировые политики, например, спикер палаты представителей США – Нэнси Пелоси. Сине-желтый значок она прикрепила к жакету рядом с американским флагом.

А вот королева Елизавета II демонстрировала свою поддержку Украине даже во время публичных аудиенций. Монарх не может выражать свои политические взгляды публично, но показывает, на чьей стороне королевская семья конкретными действиями, как, например, пожертвования денег, или деталями в интерьере, как букет сине-желтых цветов.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

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