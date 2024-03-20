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Британский спортсмен стал на защиту принцессы Уэльской: что он сказал

Британский спортсмен стал на защиту принцессы Уэльской: что он сказал

Кевин Питерсен и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Британский игрок в крикет Кевин Питерсен выступил в защиту принцессы Уэльской на фоне теорий заговора, которые уже практически доходят до абсурда.

Спортсмен утверждает, что видел принцессу Уэльскую почти каждый день и особенно последние пару дней и считает, что людям следует оставить ее в покое.

По данным Daily Mail, один из детей Питерсена посещает школу Ламбрук, в которую в 2022 году поступили и трое детей принца и принцессы Уэльских – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Кевин Питерсен / © Associated Press
Кевин Питерсен / Фото: Associated Press

"Теории заговора вокруг Кейт абсолютно абсурдны! Я видил W&K большую часть дней, в том числе и в последние пару дней! Не верится, что люди настолько нелепы и жестоки, написав на этой платформе ерунду, которая является откровенной ложью! W&K — самые замечательные родители, нормальные и скромные. Пусть К, восстанавливаясь после операции, выздоравливает. Оставьте ее и ее прекрасную семью в покое!!!!", - написал мужчина на своей странице в X.

Напомним, вчера издания The Sun и TMZ опубликовали видео, на котором видно, как Кейт и Уильям выходили из фермерского магазина в Виндзоре. А после человек, снявший пару на видео, рассказал об этой встрече с Уэльскими более детально.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Но в соцсетях продолжают обсуждать теории заговора о том, куда пропала принцесса Уэльская. Доходит до того, что говорят, будто бы вместо нее на улице появляется двойник.

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