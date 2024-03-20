Британский спортсмен стал на защиту принцессы Уэльской: что он сказал

Британский игрок в крикет Кевин Питерсен выступил в защиту принцессы Уэльской на фоне теорий заговора, которые уже практически доходят до абсурда.

Спортсмен утверждает, что видел принцессу Уэльскую почти каждый день и особенно последние пару дней и считает, что людям следует оставить ее в покое.

По данным Daily Mail, один из детей Питерсена посещает школу Ламбрук, в которую в 2022 году поступили и трое детей принца и принцессы Уэльских – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Кевин Питерсен / Фото: Associated Press

"Теории заговора вокруг Кейт абсолютно абсурдны! Я видил W&K большую часть дней, в том числе и в последние пару дней! Не верится, что люди настолько нелепы и жестоки, написав на этой платформе ерунду, которая является откровенной ложью! W&K — самые замечательные родители, нормальные и скромные. Пусть К, восстанавливаясь после операции, выздоравливает. Оставьте ее и ее прекрасную семью в покое!!!!", - написал мужчина на своей странице в X.

The conspiracy theories around Kate are absolutely absurd!

We see W&K most days and in the last couple days too!

It beggars belief that people would be so ridiculous and cruel in writing BULLSHIT on this platform that are out and out lies!

W&K are the most wonderful parents… — Kevin Pietersen (@KP24) March 19, 2024

Напомним, вчера издания The Sun и TMZ опубликовали видео, на котором видно, как Кейт и Уильям выходили из фермерского магазина в Виндзоре. А после человек, снявший пару на видео, рассказал об этой встрече с Уэльскими более детально.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Но в соцсетях продолжают обсуждать теории заговора о том, куда пропала принцесса Уэльская. Доходит до того, что говорят, будто бы вместо нее на улице появляется двойник.

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