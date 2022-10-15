Британский Vogue показал особенную обложку, посвященную королеве Елизавете II

Таким образом модный глянец отметил смерть королевы, выпустив специальную обложку королевского фиолетового цвета. Обложка абсолютно пустая, кроме слов "Ее Величество Королева" и дат ее жизни и смерти 1926–2022.

Британский Vogue за свою 106-летнюю историю был свидетелем ухода трех монархов - королей Георга V, Георга VI, а теперь и королевы Елизаветы II.

"Ноябрьский номер BritishVogue за 2022 год посвящен жизни и наследию Ее Величества Королевы, правившей дольше всех в Великобритании. В дань уважения новый выпуск оформлен в ярко-фиолетовом цвете в виде специальной памятной обложки. Для Ее Величества королевы Елизаветы II это прощание с Vogue. Более того, это благодарность".

За свою 106-летнюю историю британский Vogue зарегистрировал уход из жизни трех монархов, смерть Георга V в 1936 году, Георга VI в 1952 году, а теперь и Елизаветы II, каждый из которых был на королевской пурпурной обложке", - гласит подпись под снимком.

Как пишет People, журнал объяснил свой выбор использования пурпурного цвета на этой специальной обложке:

"Этот оттенок, как известно, ассоциировался с королевской властью с древних времен, а натуральный пурпурный краситель исторически был одним из самых дорогих. В 16 веке Елизавета I запрещала всем, кроме нее и людям из самого приближенного круга, носить фиолетовый. Королева Елизавета II в день своей коронации прошла по Вестминстерском аббатству в коронационном платье и мантии фиолетового цвета, состоящей из более чем 22 метров фиолетового бархата. Также, как и Имперская государственная корона, которую в последний раз видели на крышке гроба монарха, выполнена в фиолетовом цвете".

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит место, где покоится королева Елизавета II.

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