Британского монарха Чарльза III снова случайно похоронили

Король Чарльз / © Getty Images

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19 мая радиостанция Radio Caroline выпустила в эфир три предварительно записанных заявления, в которых утверждалось, что 77-летний король Чарльз III скончался во время программы Барри Марша. Управление связи (Ofcom) сообщило о получении двух жалоб на эти сообщения, которые прервали обычное музыкальное вещание.

В третьем заявлении радиостанция сообщила, что «средства массовой информации» подтвердили смерть монарха, пишет журнал People. Затем прозвучал национальный гимн, после чего было повторено одно из заявлений. Затем, согласно отчету Ofcom, последовала примерно 16-минутная минута молчания.

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Король Чарльз / © Getty Images

После минуты молчания программа возобновилась в обычном режиме. Примерно через 30 минут после выхода заявлений в эфир ведущий принес извинения слушателям, подтвердив, что король Чарльз не умер.

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«Мне только что сообщили, что мы по ошибке показали некоторую информацию чуть раньше. Я сам этого не слышал, но это неверная информация, техническая неполадка, и, конечно же, мы приносим свои извинения», — сказал ведущий.

В своем бюллетене от понедельника, 10 августа, Ofcom заявил, что считает данную ситуацию нарушением двух правил Кодекса вещания.

«Новости в любой форме должны сообщаться с должной точностью и представляться с должной беспристрастностью», — гласит первый пункт кодекса. «О существенных ошибках в новостях, как правило, следует сообщать и исправлять в эфире незамедлительно. Исправления должны быть запланированы соответствующим образом…» — гласит второй пункт кодекса.

Радиостанция Radio Caroline, которая в основном транслирует музыку с 1960-х годов по настоящее время, сообщила, что в момент инцидента передача ведущего велась удаленно. Тем временем сотрудник, проводивший техническое обслуживание студийного компьютера, обнаружил три файла, подготовленные к смерти короля Чарльза.

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Король Чарльз / © Associated Press

В сообщении радиостанции Radio Caroline говорится, что к этим файлам прилагается «набор строгих инструкций для ведущих и менеджеров», которым необходимо следовать перед выходом в эфир. Однако из любопытства сотрудник воспроизвел файлы, что остановило трансляцию с удаленного места ведущего и привело к трансляции файлов в эфире.

Напомним, недавно мы вспоминали день, когда Чарльз едва не погиб в 1988 году.

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