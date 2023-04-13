Брижит Макрон – 70: эффектные образы первой леди Франции

Французы посхищаются своей первой леди и называют ее иконой стиля. Рассматриваем ее гардероб и вспоминаем эффектные выходы.
Сегодня, 13 апреля, Брижит Макрон отмечает юбилей – ей исполнилось 70 лет.
Брижит называют одной из самых стильных первых леди, и это действительно так. Каждый ее выход стоит внимания, ведь все они всегда эффектны.
Первая леди Франции – смелая женщина. Несмотря на свой возраст, она обожает носить короткие платья, благодаря которым демонстрирует красивые стройные ноги. За это Брижит не раз критиковали, отмечая, что неуместно так одеваться первой леди. Но она не обращает на это внимания, ведь знает, что ноги – это ее гордость.
Чаще жену президента можно увидеть в платьях выше колена. Обычно это наряды прямого силуэта, хорошо подчеркивающие ее хрупкую фигуру и, конечно, же ноги.
Носит она и платья длины миди.
В гардеробе Брижит есть немало костюмов, которые состоят из элегантных жакетов и прямых брюк.
Любит она и жакеты с большими золотыми или серебряными пуговицами, а также блейзеры в гусарском стиле, которые сочетает с платьями или брюками.
Есть у нее в коллекции и жакеты на молнии.
Первая леди появляется на публике и в джинсах-скинни, которые подчеркивают стройность ее ног. Их она дополняет кроссовками.
И, как настоящая француженка, Брижит любит пальто классического и лаконичного кроя разных цветов.
Для светских раутов, официальных приемов или государственных банкетов первая леди выбирает роскошные длинные платья, прекрасно облегающие ее стройную фигуру.
Свои аутфиты жена Эммануэля Макрона дополняет туфлями-лодочками на шпильках.
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