Брижит Макрон – 70: эффектные образы первой леди Франции

Французы посхищаются своей первой леди и называют ее иконой стиля. Рассматриваем ее гардероб и вспоминаем эффектные выходы.

Сегодня, 13 апреля, Брижит Макрон отмечает юбилей – ей исполнилось 70 лет.

Брижит называют одной из самых стильных первых леди, и это действительно так. Каждый ее выход стоит внимания, ведь все они всегда эффектны.

Первая леди Франции – смелая женщина. Несмотря на свой возраст, она обожает носить короткие платья, благодаря которым демонстрирует красивые стройные ноги. За это Брижит не раз критиковали, отмечая, что неуместно так одеваться первой леди. Но она не обращает на это внимания, ведь знает, что ноги – это ее гордость.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Чаще жену президента можно увидеть в платьях выше колена. Обычно это наряды прямого силуэта, хорошо подчеркивающие ее хрупкую фигуру и, конечно, же ноги.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон и королева Соня / Фото: Getty Images

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Носит она и платья длины миди.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

В гардеробе Брижит есть немало костюмов, которые состоят из элегантных жакетов и прямых брюк.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Любит она и жакеты с большими золотыми или серебряными пуговицами, а также блейзеры в гусарском стиле, которые сочетает с платьями или брюками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Есть у нее в коллекции и жакеты на молнии.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди появляется на публике и в джинсах-скинни, которые подчеркивают стройность ее ног. Их она дополняет кроссовками.

Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

И, как настоящая француженка, Брижит любит пальто классического и лаконичного кроя разных цветов.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Для светских раутов, официальных приемов или государственных банкетов первая леди выбирает роскошные длинные платья, прекрасно облегающие ее стройную фигуру.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Свои аутфиты жена Эммануэля Макрона дополняет туфлями-лодочками на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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