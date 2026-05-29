Брижит Макрон в костюме цвета овсянки встречала почетного гостя возле Елисейского дворца
Первая леди в светлом деловом образе появилась на встрече.
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит Макрон встречали возле Елисейского дворца президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл с официальным визитом в Париж.
Первая леди продемонстрировала там деловой образ в костюме цвета овсянки, состоящий из однобортного жакета с большими накладными карманами и одной темной пуговицей и прямых широких брюк со стрелками. Аутфит она дополнила белой блузкой и замшевыми бежевыми туфлями на шпильках.
Госпожа Макрон надела парик с прикорневым объемом и подкрученными кончиками, сделала макияж смоки-айс, украсила шею металлической цепочкой, а на руке были любимые кольца с камнями.
Эммануэль был одет в костюм асфальтного цвета, белую рубашку и синий галстук в пятнышки, которые он сочетает с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон на государственный ужин надела изысканное черное платье Dior с прозрачными рукавами.