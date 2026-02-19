- Дата публикации
Брижит Макрон в костюме цвета сливочного масла и с сумкой Louis Vuitton прибыла в Нью-Дели
Первая леди Франции выбрала для перелета стильный лук.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон в рамках своего тура по Индии прибыли в Нью-Дели.
Для перелета первая леди выбрала стильный образ. На ней был костюм цвета сливочного масла, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк с выточками, и белая рубашка с завязкой-бантом.
Наряд она скомбинировала с черными кожаными ботильонами на шпильках и с коричневой вставкой с фирменной монограммой Louis Vuitton, а также с коричнево-бежевой сумкой с принтом этого бренда. У Брижит была аккуратная прическа и макияж смоки-айс.
Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие в Мумбаи пришла в платье цвета индиго.