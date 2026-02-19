ТСН в социальных сетях

Брижит Макрон в костюме цвета сливочного масла и с сумкой Louis Vuitton прибыла в Нью-Дели

Первая леди Франции выбрала для перелета стильный лук.

Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон в рамках своего тура по Индии прибыли в Нью-Дели.

Для перелета первая леди выбрала стильный образ. На ней был костюм цвета сливочного масла, который состоял из однобортного жакета и прямых брюк с выточками, и белая рубашка с завязкой-бантом.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд она скомбинировала с черными кожаными ботильонами на шпильках и с коричневой вставкой с фирменной монограммой Louis Vuitton, а также с коричнево-бежевой сумкой с принтом этого бренда. У Брижит была аккуратная прическа и макияж смоки-айс.

Напомним, Брижит Макрон на памятное мероприятие в Мумбаи пришла в платье цвета индиго.

