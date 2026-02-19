ТСН в социальных сетях

Брижит Макрон в платье цвета индиго приняла участие в памятном мероприятии в Мумбаи

Первая леди Франции в ярком аутфите появилась на мероприятии в Индии.

Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Индию приняли участие в мероприятии, на котором почтили память жертв террористических атак 2008 года в отеле Taj Mahal Palace в Мумбаи.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Там первая леди предстала в закрытом платье миди цвета индиго. Наряд имел акцентный черный пояс на талии с металлической фурнитурой. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками и черным стеганым клатчем. У нее была аккуратная прическа и макияж смоки-айс.

Эммануэль Макрон был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон на мероприятии в Индии предстала в черном пальто без воротника, украшенном сверху разнообразными камнями.

