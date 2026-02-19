- Дата публикации
Брижит Макрон в платье цвета индиго приняла участие в памятном мероприятии в Мумбаи
Первая леди Франции в ярком аутфите появилась на мероприятии в Индии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего официального визита в Индию приняли участие в мероприятии, на котором почтили память жертв террористических атак 2008 года в отеле Taj Mahal Palace в Мумбаи.
Там первая леди предстала в закрытом платье миди цвета индиго. Наряд имел акцентный черный пояс на талии с металлической фурнитурой. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками и черным стеганым клатчем. У нее была аккуратная прическа и макияж смоки-айс.
Эммануэль Макрон был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон на мероприятии в Индии предстала в черном пальто без воротника, украшенном сверху разнообразными камнями.