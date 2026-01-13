- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Брижит Макрон в плиссированной юбке с кружевом и на лубутенах встречала испанского короля
Первая леди Франции продемонстрировала очередной красивый аутфит.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, короля Испании Филиппа VI. Супруги организовали для почетного гостя рабочий обед.
Первая леди появилась там в стильном образе. На ней был черный жакет с воротником-стойкой и интересными золотыми застежками. Верх она скомбинировала с элегантной плиссированной юбкой миди, украшенной снизу черным кружевом, и с черными кожаными сапогами Christian Louboutin на высоких каблуках и с фирменной красной подошвой бренда.
Брижит сделала элегантную прическу с прикорневым объемом и пучком и макияж смоки-айс. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.
К слову, президент Франции с королем посетят выставку "Великий Дофин (1661-1711), сын короля, отец короля и никогда не король", которая демонстрируется в Версальском дворце и посвящена сыну Людовика XIV и отцу Филиппа V Испанского, предка короля Филиппа.
Напомним, Брижит Макрон в платье с "епископскими" рукавами появилась на официальном ужине.