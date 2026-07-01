Брижит Макрон в пудровой мини-юбке продемонстрировала стройные колени

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли в Елисейском дворце в Париже великого герцога Люксембурга Гийома и великую герцогиню Стефанию.

Для официальной церемонии первая леди Франции выбрала элегантный наряд. На Брижит был пудровый костюм, состоящий из укороченного жакета и короткой юбки, которая подчеркнула ее стройные колени. Жакет имел лаконичный крой с отложным воротником, накладными карманами и застегивался на крупные жемчужные пуговицы.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Свой наряд госпожа Макрон дополнила классическими туфлями-лодочками телесного оттенка на высоких шпильках. Она надела парик с объемом у корней, сделала макияж смоки-айс, украсила руки широким серебряным браслетом и часами с пудрово-розовым ремешком.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Напомним, в похожем наряде Брижит Макрон появилась на встрече премьер-министра Канады Марка Карни с его супругой Дианой Фокс в Елисейском дворце.

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