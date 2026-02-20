- Дата публикации
Брижит Макрон в сером костюме посетила знаменитую гробницу в Индии
Первая леди Франции в стильном аутфите посетила мавзолей из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Брижит Макрон в рамках официального визита в Индию посетила знаменитую гробницу могольского императора Хумаюна в Нью-Дели.
Там первая леди появилась в белой рубашке и стильном сером костюме, который состоял из двубортного жакета с черными и золотыми пуговицами и брюк с завышенной талией.
Свой аутфит Брижит дополнила париком, любимым макияжем смоки асй, лаконичными золотыми серьгами-кольцами и золотой цепочкой.
Напомним, Брижит Макрон из самолета в Нью-Дели вышла в костюме цвета сливочного масла и с сумкой Louis Vuitton.