ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Брижит Макрон в сером костюме посетила знаменитую гробницу в Индии

Первая леди Франции в стильном аутфите посетила мавзолей из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон в рамках официального визита в Индию посетила знаменитую гробницу могольского императора Хумаюна в Нью-Дели.

Там первая леди появилась в белой рубашке и стильном сером костюме, который состоял из двубортного жакета с черными и золотыми пуговицами и брюк с завышенной талией.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Свой аутфит Брижит дополнила париком, любимым макияжем смоки асй, лаконичными золотыми серьгами-кольцами и золотой цепочкой.

Напомним, Брижит Макрон из самолета в Нью-Дели вышла в костюме цвета сливочного масла и с сумкой Louis Vuitton.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie