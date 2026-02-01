Брижит Макрон в темно-изумрудном наряде и с сумкой Dior пришла на фэшн-показ в Париже

Брижит Макрон / © Getty Images

Фотографы запечатлели Брижит Макрон на модном показе бренда Stéphane Rolland, который в рамках Недели высокой моды в Париже представил кутюрную коллекцию весна-лето 2026.

Первая леди, как всегда, выглядела эффектно. На ней был темно-изумрудный бархатный наряд. Аутфит госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем с черным карандашом на веках, золотой цепочкой, черными браслетом и часами, а также кольцами с бриллиантами и сапфирами.

Брижит Макрон / © Getty Images

В руках Брижит держала один из своих любимых аксессуаров — черную стеганую сумочку Lady Dior с золотой фурнитурой. Кстати, легендарная сумка была выпущена в 1994 году под названием Chouchou. Но уже в следующем году она получила другое имя, под которым и вошла в историю моды. Ее назвали в честь принцессы Дианы, которая любила этот дизайн.

Напомним, Брижит Макрон для фэшн-шоу Модного дома Louis Vuitton выбрала белоснежный наряд с шарфом.