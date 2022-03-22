Брижит Макрон встретилась с онкобольными детьми из Украины

Первая леди Франции поддерживает украинских детей, бежавших от войны.

Брижит Макрон встретилась с министром здравоохранения Франции Оливье Вераном и работниками Креста после того, как двадцать украинских детей, страдающих раком и лейкемией, прибыли в аэропорт в Орле, близ Парижа.

Брижит Макрон / Getty Images

Дети из Украины прибыли из польской клиники Unicorn. Они будут проходить лечение во Франции.

Брижит Макрон / Getty Images

Напомним, ранее первая леди Франции посетила школу в Эпине-сюр-Сене, что к северу от Парижа, где встретилась с тремя украинскими детьми, сбежавшими от наступления российских войск в Украине.

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