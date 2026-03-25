Бросала в мужа обувь: как королева Елизавета и принц Филипп поссорились во время тура по Австралии
Эта пара прожила в браке почти 74 года и случалось за это время разное, даже почти кинеметографические ссоры сj швырянием вещей.
Брак королевы Елизаветы II и принца Филиппа не был идеальным, ведь как любая супружеская пара они ссорились или спорили. Один из таких моментов из их личной жизни описал в своей книге The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival писатель Роберт Джобсон.
По его словам, когда 7 марта 1954 года, когда пара была в Австралии, Филипп выбежал из коттеджа, а Елизавета выбежала за ним и сначала бросила в него теннисную ракетку, а затем обувь. Однако она заметила съемочную группу, которая стояла на улице, схватила мужа, затащила внутрь и глухо закрыла дверь.
Съемочная команда прибыла в тот день, чтобы сделать постановочные кадры Елизаветы с коалами, вместо этого они стали свидетелями ссоры и просто «застыли».
Позже Елизавета вышла из коттеджа, на этот раз улыбаясь. «Извините за маленький перерыв», — сказала она. «Такое случается в каждом браке. Что бы вы хотели, чтобы я сделала?».
Однако этот момент все же попал на пленку, но к счастью для королевской семьи, звукооператор Лох Таунсенд спокойно проявил пленку и передал катушку паникующему пресс-секретарю королевы, который вздохнул с облегчением. Но сам фильм The Queen in Australia, который делала съемочная команда об их туре, был успешным и показывался в кинотеатрах. Кадры ссоры, конечно, в картину не вошли.