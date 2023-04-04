Брошь, которую носила каждая королева Британии: необычная история роскошного украшения с сапфиром

В коллекции британской королевской семьи очень много совершенно уникальных украшений, некоторых из них часто мелькали на жакетах покойной королевы Елизаветы II, а есть и те, которые десятилетиями не появлялись на публике. Среди уникальных ювелирных изделий и большая сапфировая брошь с бриллиантами, которая ранее принадлежала прабабушке Елизаветы II - королеве Виктории. Иногда ее еще называют "Брошь принца Альберта".

Украшение, безусловно очень дорогое, но основная ценность его в том, что оно является свадебным подарком, который Виктория носила на протяжении всей своей жизни и считала самым любимым. Подарил молодой королеве Виктории украшение ее будущий муж принц Альберт 9 февраля 1840 года - за день до свадьбы.

Брошь состоит из большого сапфира в центре, который окружает 12 бриллиантов, оправа изготовлена из белого золота. Считается, что украшение изначально было фермуаром (застежкой), которую также можно было носить как брошь. Виктория была очарована таким подарком и на следующий день прикрепила брошь на свое свадебное платье. Известно, что королева вела дневники и перед свадьбой она внесла в один из них небольшую пометку: "Мой драгоценный Альберт подарил мне великолепную и прекрасную брошь из огромного сапфира, усыпанную бриллиантами. Это очень красиво".

Королева Виктория с сапфировой брошью на декольте, 1943 год / Фото: Getty Images

Также об этом украшении она вспомнила и после свадьбы: "Я была одета в белое атласное платье с очень глубокой оборкой из кружева Хонитон, имитирующее старину. На мне было мое турецкое бриллиантовое колье и серьги, а также красивая сапфировая брошь моего Ангела".

Бракосочетание королевы Виктории и принца Альберта, Сент-Джеймсский дворец, 1840 год. Пара изображена держащейся за руки перед священнослужителем, совершающим службу в окружении зрителей / Фото: Getty Images

Точное происхождение броши достоверно неизвестно, однако предполагается, что принц Альберт мог купить ее у Kitching & Abud или у Mortimer & Hunt, поскольку за ним было замечено покровительство этим ювелирным маркам в первые годы брака с королевой. Также была версия, что принц мог купить брошь в Германии. Но исследователь Эрик Шунховен считает, что столь дорогое украшение Альберт не мог себе позволить приобрести, а брошь была в коллекции Виктории впоследствии одним из самых дорогих ювелирных изделий. Шунховен отметил, что книга Тео Тёбоша 2010 года Uitverkoren zondebokken, подробно описывает процесс продажи фермуара между амстердамским ювелиром Вольфом Йозефом Джиттой и герцогом Эрнстом I Саксен-Кобург-Готским - отцом принца Альберта. В тексте говорится о броши из очень большого сапфира, окруженного 12 бриллиантами. Эта продажа состоялась сразу после объявления о помолвке королевы Виктории и принца Альберта.

Так что, похоже, что молодой 20-летний принц был не столь богат, чтобы купить невесте-королеве Великобритании такой подарок. Была эта покупка инициативой отца или самого Альберта - неизвестно. Тем не менее невероятно влюбленная в своего мужа Виктория обожала это украшение и часто носила. В броше она изображена на многих портретах и фотографиях.

Королева Виктория с сапфировой брошью на декольте / Фото: Getty Images

После смерти мужа королева тоже появлялась в этой броши, но уже явно вкладывала в нее другое значение, ведь теперь она из свадебного подарка стала для нее памятью. В своем завещании Виктория позначила брошь с сапфиром, как реликвию короны, а украшения с такой "пометкой" предназначены для использования только правящими королевами и королевам-консортам.

Именно поэтому спустя много лет в броше с сапфиром часто появлялись Александра Датская, Мария Текская, Елизавета Боуз-Лайон, очень любила и часто носила это украшение Елизавета II.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Также довольно часто в подобном украшении можно было увидеть единственную дочь Елизаветы II - принцессу Анну, но на она носила не ту брошь, которая предназначено для монарха. Дело в том, что брошь с сапфиром имела такое большое значение для семьи Виктории и Альберта, что принц заказал копии украшения для своих пятерых дочерей. Одну из таких брошей иногда надевает Анна.

Теперь же в "Броши принца Альберта" появляется королева-консорт Камилла - супруга короля Чарльза III.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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