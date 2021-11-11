Брошь "Красный мак": почему члены британской королевской семьи носят ее в ноябре

Почему члены британской королевской семьи в ноябре носят брошки в виде красного мака?

Недавно Меган Маркл, герцогиня Сассекская, выступала на саммите DealBook Online, где появилась в черном аутфите и с брошью в виде красного мака на груди. Она уже давно не является членов королевской семьи Великобритании, но традицию поддерживает, даже живя в Лос-Анджелесе. Что же означает эта брошка?

Меган Маркл / Getty Images

11 ноября в Великобритании отмечается День памяти. Именно в этот день в далеком 1918 году было подписано Компьенское перемирие, завершившее боевые действия Первой мировой войны. В 1919 году король Георг V, дедушка королевы Елизаветы II, выпустил указ, в котором говорилось, что 11 ноября станет Днем памяти о солдатах, погибших во всех военных конфликтах с участием Великобритании и Содружества. Именно поэтому предстоящая памятная служба, которая запланирована на 14 ноября (ближайшее воскресенье), так важна для королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II / Getty Images

Если присмотреться к членам королевской семьи, то все они, посещая разные мероприятия в первую ноябрьскую неделю, надевают броши в виде красного мака. Это может быть символическая брошь из ткани или полноценное драгоценное украшение в виде макового цветка. А мероприятия, посвященные Remembrance Day, проходят в Великобритании и странах Содружества как минимум за неделю до воскресенья.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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Красный мак в качестве символа памяти павших был выбран около ста лет назад. Его придумал военно-полевой хирург Джон Маккрей, канадец по происхождению, руководивший в годы Первой мировой полевым госпиталем в Бельгии. Он участвовал в масштабной Второй битве при Ипре, в ходе которой немецкие войска активно применяли химическое оружие. В этой битве погиб его близкий друг, лейтенант Алексис Хелмер. Когда его хоронили, врач заметил, как быстро вокруг могил проросли и распустились маки. Впечатленный этим зрелищем Джон Маккрей вернулся на могилу друга и написал стихотворение, которое называлось "На полях Фландрии". 8 декабря 1915 года его опубликовали в журнале Punch. В нем были такие строки: "Пока нас помнят, расцветают маки. Во Фландрии в полях". С тех пор это стихотворение стало гимном национального сопротивления, было переведено на много языков, а красный мак начали использовать как символ памяти.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

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