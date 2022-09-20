Брошь-ласточка: почему Сара Йоркская выбрала такое украшение на прощание с Елизаветой II

Сара Йоркская – экс-супруга принца Эндрю, вчера вместе с дочерьми - принцессами Евгенией и Беатрис - присутствовала на прощании с королевой Елизаветой II.

62-летняя Сара никогда не была любимой невесткой королевы, а принц Филипп ее на дух не переносил, но все же с Елизаветой II у нее были достаточно хорошие отношения.

На службу в Вестминстерское аббатство герцогиня приехала в жакете с воротником-стойкой, юбке длины до колен и крокодиловых лаковых туфлях. А на жакете у Сары была пришпилена уникальная брошь как дань уважения монарху.

Брошь герцогини была в форме ласточки с распростертыми крыльями и раздвоенным хвостом.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Такую брошь Сара, по всей видимости, надела не просто так. Ласточки считались символом безопасности в викторианскую эпоху, поскольку моряки, видевшие ласточек в море, знали, что земля поблизости.

Они вели моряков домой и, следовательно, могли бы символизировать путешествие — похожее на то, которое королева совершала вчера, направляясь в место своего последнего пристанища.

Сара Йоркская с дочерью принцессой Евгенией / Фото: Getty Images

А еще ласточки символизируют верность, поэтому раньше их часто дарили молодым парам в день их свадьбы. Это тоже некий символизм, ведь вчера Елизавета была похоронена вместе со своим супругом Филиппом, ушедшим из жизни в апреле 2021 года.

Брошь-ласточка также является отсылкой к миру природы, что опять же может быть данью уважения королеве, которая очень любила все, что связано с природой, и умерла в Шотландии, которая славится своими невероятными красотами.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Напомним, 7-летняя принцесса Шарлотта, которая впервые посетила подобное мероприятие, также была с особенной брошью, пришпиленной к платью.

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