Брошь-пчела: королева Камилла "выгуляла" интересное украшение королевы Елизаветы II

Вчера королева Камилла посетила город Шрусбери в графстве Шропшир, где появилась в элегантном аутфите и с очень интересными брошками, приколотыми к ее пальто.

Ее Величество была одета в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое ранее уже неоднократно носила, а к нему было пришпилено две брошки в виде насекомых – пчелы и мухи. Выбор Камилла сделала весьма необычный.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Большая брошь украшена кабошоном тигрового глаза и рубиновыми глазами-кабошонами. Жало украшено линиями черной эмали. Происхождение этой броши в настоящее время неизвестно, но раньше Камилла надевала эту брошь минимум дважды, пишет Britishroyal Jewels.

А вот маленькая брошь-муха – это невиданное ранее публикой украшение.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Ребекка Инглиш подтверждает, что королева Камилла носила в этот раз одну собственную брошь и, очевидно, речь идет как-раз о броши мухе, и одну из коллекции королевы Елизаветы II – это пчела.

Как мы писали ранее у королевы Камиллы теперь есть доступ к ювелирной шкатулке покойной королевы Елизаветы II и часто появляется в ее брошах на публичных мероприятиях.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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