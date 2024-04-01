Брошь-пчела или пауки: битва украшений королев Камиллы и Максимы

Королева Камилла и королева Нидерландов Максима сходятся во мнении, что этой весной одной броши недостаточно. Обе женщины появились на разных публичных мероприятиях в двойных украшениях с мотивами насекомых.

Королева Максима появилась на мероприятии MIND Us Foundation, почетным президентом которого она является, с двумя брошами в виде огромных пауков. Это украшения от аргентинского бренда Celedonio.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Камилла посетила на прошлой неделе город Шрусбер, где появилась с двумя брошками в виде пчелы и мухи. Большая брошь украшена кабошоном тигрового глаза и рубиновыми глазами-кабошонами. Жало украшено линиями черной эмали. Происхождение этой броши в настоящее время неизвестно, но раньше Камилла надевала эту брошь минимум дважды.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Предполагается, что это брошь из коллекции королевы Елизаветы II. А маленькая брошь-муха – это невиданное ранее публикой украшение из личной коллекции Камиллы.

Отметим, что королева Нидерландов любит носить огромные украшения и броши - не исключение.

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