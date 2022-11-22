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Брошь с цветными камнями: чем особенно украшение, в котором появилась на публике королева Камилла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
2 мин
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Брошь с цветными камнями: чем особенно украшение, в котором появилась на публике королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На выходных королева-консорт Камилла посетила ноябрьские скачки Ascot на ипподроме в Аскоте.

Подробнее про это мероприятие мы писали в этом материале и рассказывали, что во время своего визита королева встретилась со студентами Ebony Horse Club, благотворительной школы верховой езды в Брикстоне.

Во время этого визита на королеве была интересная брошка, о которой и хотим рассказать подробнее.

Это брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами в виде подковы, которую Камилла надевает не в первый раз.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Между цветных камней на броши есть буквы с бриллиантами, которые составляют слово "Минору". Минору был одной из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII. В 1909 году он был одним из лучших жеребят в стране, и его победа в Эпсоме сделала Берти первым правящим монархом, выигравшим Дерби, пишет thecourtjeweller.com.

Брошка королевы Камиллы / © Getty Images
Брошка королевы Камиллы / Фото: Getty Images

В вырезках из прессы того времени отмечается, что Эдуард VII сделал несколько булавок для шарфов, усыпанных драгоценными камнями, чтобы отпраздновать великие победы своего коня. Американские газеты особо отметили, что Дэнни Махер, жокей американского происхождения, который в октябре привел Минору к победе в Free Handicap в Ньюмаркете, был награжден красивой украшенной драгоценными камнями булавкой для шарфа в знак признания успеха жокея.

Королева Камилла стала преемницей королевы Елизаветы II на королевских скачках в Аскоте и, вероятно, с особым трепетом носит эту брошь.

Напомним, недавно мы видели новый выход королевы Камиллы с брошью на груди, стоимость которой оценивается в 85 тысяч долларов.

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Дата публикации
Просмотры
192
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