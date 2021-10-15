Брошь с нарциссами: что известно об украшении Елизаветы II, с которым она появилась в Уэльсе

Брошь с нарциссами: что известно об украшении Елизаветы II, с которым она появилась в Уэльсе

Вчера королева Елизавета II посещала город Кардифф в Уэльсе, куда прибыла, чтобы открыть последнюю сессию валлийского парламента.

Мы уже рассматривали роскошный аутфит Ее Величества в розовом пальто от Stewart Parvin и шляпе с цветком. Сегодня хотим снова обратить внимание на брошь королевы.

Королева Елизавета II / Getty Images

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На ней была брошь с желтыми бриллиантами в виде нарциссов - национального цветка Уэльса. Украшение считается частью набора из четырех брошей, подаренных королеве в честь ее бриллиантового юбилея султаном Омана. Считается, что остальные три броши представляют собой трилистник, представляющий Северную Ирландию, чертополох, представляющий Шотландию, и роза Тюдоров, представляющая Англию.

Брошь королевы Елизаветы II / Getty Images

Как известно, королева Елизавета II всегда выбирает для своих светских выходов драгоценные броши, которые обязательно что-то символизируют.

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Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

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