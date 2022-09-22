Брошь с сапфирами: почему Камилла надела украшение с цветными камнями на прощание с Елизаветой II

Члены британской королевской семьи подобрали для своих образов на похороны королевы Елизаветы II украшения со смыслом. Особенно выделялась брошка королевы-консорта Камиллы, которая принадлежала когда-то самой королеве Виктории.

Брошь, которую надела на прощание с монархом Камилла называется Hesse Diamond Jubilee и была подарена королеве Виктории в 1897 году в честь 60-летия ее пребывания на троне.

Брошь в форме сердца с тремя голубыми сапфирами имеет большое значение для британской королевской семьи. Это был подарок королеве Виктории от ее внуков по случаю ее Бриллиантового юбилея, который официально отмечался 22 июня 1897 года в ознаменование ее 60-летнего царствования.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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Выполнена брошь в форме сердца, в середине которого бриллиантами написана цифра 60, но, что интересно, кириллическими цифрами, а не арабскими, как мы привыкли. 63-летний рекорд правления королевы Виктории побила ее праправнучка Елизавета II, которая правила 70 лет и шесть месяцев.

По сообщению The Court Jeweller, Виктория назвала брошь реликвией короны, позволив ей перейти к будущим поколениям членов королевской семьи. Впоследствии эту брошь носили королева Александра (супруга старшего сына королевы Виктории - короля Эдуарда VII) и королева Мария (супруга старшего сына королевы Александры – короля Георга V и бабушка королевы Елизаветы II).

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В 1936 году брошь была передана Елизавете Боуз-Лайон, супруге короля Георга VI (отца Елизаветы II). А дальше, как реликвия короны, брошь должна была перейти к королеве Елизавете II при ее восшествии на престол в 1952 году.

Брошь не видели на публике более полу века. И именно Камилла начала надевать ее после свадьбы с Чарльзом в 2005 году. И надела на прощание с королевой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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