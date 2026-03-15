Брошь за 7400 долларов: как выглядит любимое украшение королевы Камиллы, посвященное ее собакам

Королева Камилла любит носить броши и теперь в ее коллекции появилось украшение, посвященное ее любимым собаками.

Ольга Кузьменко
В начале февраля Камилла присутствуя на открытии библиотеки в начальной школе Крайст-Черч в Лондоне, и приехала туда в коричневом пальто, к которому была пришпилена брошка со щенком джек-рассел-терьером.

Это украшение от любимого бренда королевы Van Cleef & Arpels из коллекции «Lucky Animal», выполнено из 18-каратного золота, перламутра и оникса. Его стоимость 7400 долларов.

Брошь королевы Камиллы / © Getty Images

У королевы, напомним, ранее два джек-рассел-терьера — Блюбелл и Моли, а также уже покойная собака Бет, которая умерла в ноябре 2024 года. Их всех Камилла взяла из приюта Battersea Dogs and Cats Home, патроном которого она является.

Камилла и ее новый питомец Молли / © Instagram британской королевской семьи

Брошка, которую носит Камилла — это отсылка к ее любимым питомцам.

Королева Камилла / © Getty Images

