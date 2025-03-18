Броши королевы Камиллы, которые стоят 4 миллиона гривен: как выглядит ее фамильные украшения

На прошлой неделе королева Камилла посещала конные соревнования в Челтнеме. Ее Величество появилась там с одним очень особенным украшением из ее собственной ювелирной шкатулки.
В тот день Камилла выбрала для светского выхода коричневое пальто с меховыми манжетами, которое носила с меховой шляпой и высокими замшевыми сапогами на каблуках, а в руке держала одну из своих любимых сумок от Aspinal of London.
На пальто королевы с двух сторон ее воротника было пришпилено две парные броши с цветными камнями, стоимость которых оценивается в 80 тысяч фунтов стерлингов (более 4 миллионов 200 тысяч гривен).
Эксперт по бриллиантам Максвелл Стоун раскрыл мельчайшие подробности об уникальных драгоценностях королевы Камиллы, пишет Hello!.
"Королева Камилла носила свой комплект драгоценных брошей в виде анютиных глазок много раз, как до, так и после ее свадьбы с королем Чарльзом, еще в Рождество 2007 года", — объясняет Максвелл.
Цветочные броши королевы изготовлены из 14-каратного желтого золота с использованием насыщенных фиолетовых аметистов и яркой желтой эмали. Каждый нежный лепесток украшен мерцающими бриллиантами, ведущими к одиночной блестящей жемчужине в центре, подчеркнутой желтым оттенком.
На Челтнемском фестивале она использовала их в качестве яркого контраста со своим классическим коричневым пальто.
"Как и большинство королевских украшений, броши полны символизма. Анютины глазки, как и незабудки, долгое время ассоциировались с воспоминаниями, добавляя трогательный штрих к выбору королевы Камиллы на Челтнемском фестивале — любимом мероприятии ее покойной свекрови, королевы Елизаветы II, чья страсть к лошадям и привязанность к фестивалю сделали его одним из самых ярких событий года", - заявил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали о любимых брошах королевы Елизаветы II, которые теперь носит Камилла.
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