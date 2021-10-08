Брошка из разобранной тиары: королева Елизавета II надела очень старое украшение

Вчера королева Елизавета II появилась на мероприятии в Букингемском дворце. Ее сопровождал младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский.

Мы уже показывали вам яркий образ королевы в пальто и шляпе морковного цвета. А теперь хотим поговорить детальнее про ее украшение. Традиционно к каждому выходу королева подбирает не только колье и серьги, но и брошку. В этот раз она отдала предпочтение броши, которая называется "Низам Хайдарабадские розы".

Королева Елизавета II / Getty Images

На первый взгляд цветочная королевская брошь выглядит как простое украшение с цветами. Когда-то брошь была частью грандиозного королевского украшения – тиары, которая представляла собой сверкающее бриллиантовое бандо, сделанное Ювелирным домом Cartier используя в дизайне розы и листвы. Среди ромбовидного "плюща" тиары были расположены три розы: самая большая в середине и две одинаковые меньшие версии с каждой стороны. Три цветка можно было отделить от обрамления тиары и носить как броши. Тиару и роскошное колье принцесса Елизавета получила в качестве свадебного подарка на свадьбу с герцогом Эдинбургским в 1947 году от Низам Осман Али-хана, он был последним правителем индийского княжеского государства Низам и Берар.

Принцеса Елизавета II в колье Низам Хайдарабад от Cartier и государственной диадеме Георга IV и знаке различия Ордена Подвязки, 1953 год / Getty Images

Подарок записан в ее официальном свадебном списке под номером 1331: "Бриллиантовая тиара, английская роза и листва, а также бриллиантовое ожерелье". Согласно легенде, Низам предоставил Элизабет право выбирать, какое именно ожерелье и диадему Cartier она хотела бы получить в качестве подарка.

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Королева Елизавета II носила тиару после замужества, но позже решила ее разобрать, это произошло в 1973 году. Большая часть бриллиантов была использована для создания бирманской рубиновой тиары, а от старой тиары остались три броши с розами.

Есть одна большая брошь и две одинаковые броши меньшего размера. Королева почти всегда носит две меньшие как пару, а большую – отдельно. Брошь большего размера используется чаще, хотя она не входит в число ее наиболее часто используемых украшений.

Брошка королевы Елизавета II / Getty Images

Ожерелье Низама из Хайдарабада до сих пор сохранилось. В 2014 году в этом колье появлялась на публике супруга принца Уильяма – герцогиня Кембриджская Кэтрин, во время посещения гала-концерта в Национальной портретной галерее в Лондоне.

Герцогиня Кембриджская в украшении королевы Елизаветы II / Getty Images

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