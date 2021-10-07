Брошка "Кленовый лист": что известно об украшении Елизаветы II, которое носит и герцогиня Кембриджская

Брошка "Кленовый лист": что известно об украшении Елизаветы II, которое носит и герцогиня Кембриджская

Вчера королева Елизавета II провела торжественный прием в Виндзорском замке.

Ее Величество приветствовала Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке, чтобы отметить 150-ю годовщину основания A и Batteries - первых регулярных силовых элементов канадской армии постконфедерации.

Мы уже показывали вам новый образ монарха, а сейчас хотим подробнее остановиться на ее броши, которую Елизавета II решила надеть в этот раз.

Королева Елизавета II / Associated Press

Это изящная бриллиантовая брошка в виде кленового листа - символа Канады – появилась в британской королевской семье в 1939 году. Дедушка Елизаветы II, король Георг V, подарил украшение своей супруге королеве Марие Текской по случаю их официального визита в Канаду 12 ноября 1951 года.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в Канаде, 1951 год / Getty Images

Принцесса Елизавета в Канаде, 1951 год / Getty Images

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В 2011 году королева одолжила эту брошь супруге своего внука принца Уильяма – Кэтрин, герцогине Кембриджской. Кейт надела украшение во время первого с принцем Уильямом королевского зарубежного турне после свадьбы. В тот день Кэтрин и Уильям начали свой тур с того, что присоединились к миллионам канадцам, приняв участие в праздновании Дня Канады, посвященного 144-летию страны.

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Getty Images

Но украшение Кейт Ее Величество не подарила, а просто одолжила. Как видим, оно никуда не исчезло из ювелирной коллекции монарха.

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