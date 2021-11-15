Брошка "Красный мак": почему Кейт, как и королева Елизавета II, носит сразу несколько аксессуаров на груди

А вы обратили, что герцогиня Кембриджская во время памятной службы Remembrance Sunday service всегда появляется не с одной брошью в виде красного мака, а сразу с несколькими. Так же делает и королева Елизавета II, и этому есть причина.
Брошку в виде красного мака носят в знак уважения погибшим во время Первой мировой войны и других конфликтов, в которых участвовала Великобритания и Страны Содружества.
Члены королевской семьи, и не только королева, носят несколько брошей в честь членов семьи, которые сражались и погибли в войнах.
А как известно, у прабабушки Кейт было три брата, которые были убиты в бою во время Первой мировой войны, и герцогиня просматривала письма своих предков во время визита в Имперский военный музей в 2018 году.
Есть и другая теория, согласно которой несколько брошей будут заметнее, чем одна. Кстати, ранее в 2013 году и в 2019 году Кейт появлялась с одной маковой брошью на груди. А в 2011-м году, в первое свое появление на службе в роли жены принца Уильяма, у нее на пальто было два красных мака.
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