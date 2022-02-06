Брошки с историей: что известно о бриллиантовых розах, которые Елизавета II надела в Сандрингеме

Брошки с историей: что известно о бриллиантовых розах, которые Елизавета II надела в Сандрингеме

Украшения королевы Великобритании настоящие произведения искусства, которые часто таят в себе интересную историю.

5 января, в преддверии своего платинового юбилея на престоле, королева Великобритании Елизавета II посетила душевный прием в Сандрингемском дворце. В этот день Ее Величество предпочла надеть нежно-голубое платье, которое дополнила любимыми жемчугами, сумкой и золотыми часами.

Однако также Елизавета II любит брошки и практически всегда дополняет ими свои наряды. На прием она выбрала особый комплект бриллиантовых брошек в виде небольших роз. Эти украшения называются "Низам Хайдарабадские розы" и появились они у Елизаветты очень давно благодаря Осману Али Хану - последнему правителю индийского княжества Хайдарабад, существовавшего в 1720-1948 годах. В 1947 году он подарил украшение Елизавете на свадьбу.

Королева Елизавета II в бриллиантовых брошках / Associated Press

Броши изначально были тремя съемными элементами тиары Cartier. Тиара была изготовлена ​​в 1939 году. Якобы Низам позволил королеве лично выбрать украшения, которые она хотела бы получить в подарок и она предпочла тиару и ожерелье.

Елизавета прибывает в посольство Норвегии в Лондоне на званый ужин, устроенный королем Норвегии Хоконом VII, 6 июня 1951 года. На принцессе тиара с розами до того как ее разобрали / Getty Images

В 1973 году было решено разобрать оригинальную тиару, большая часть бриллиантов была использована для создания бирманской рубиновой тиары, а от старой остались только три броши с розами, которые королева довольно часто носит.

Елизавета II в бирманской рубиновой тиаре / Getty Images

Но вот колье, которое было в комплекте с тиарой до сих пор есть в коллекции ювелирных украшений монарха. Ранее она надевала роскошное украшение на различные приемы, но в 2014 годв этом в колье была замечена герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Колье Cartier подаренное Елизавете II в день ее свадьбы / Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кэтрин в бриллиантовом колье королевы Елизаветы II от Cartier, 2014 год / Associated Press

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