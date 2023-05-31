Бросила его на смертном одре: Уоллис Симпсон избегала встречи с королем Эдуардом VIII в последние дни его жизни

Спустя много лет после смерти короля стали известны подробности его последних дней и часов жизни. Оказывается, его горячо любимая супруга Уоллис Симпсон, из любви к которой Эдуард и отрекся от трона, не пришла увидеть мужа на смертном одре.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Медсестра герцога Виндзорского утверждает, что он неоднократно выкрикивал "Уоллис" и "дорогая" своей жене, которая не навещала его в последние недели его жизни, пишет express.

Король Эдуард VIII, который умер от рака горла 51 год назад, провел последние недели своей жизни буквально в одиночестве. За три или около того недель до своей смерти, проведенных в доме пары, известном как "Вилла Виндзор", во Франции, Эдуард находился под присмотром Джули Чатар Александр. Тогда 26-летняя госпожа Александр, которая называла герцога Виндзорского "очень милым", была"шокирована" тем, что Уоллис не могла увидеться со своим умирающим мужем. И это несмотря на то, что Уоллис была дома, в своей спальне на том же этаже, что и спальня Эдуарда, сказала она. В конце концов отрекшийся король умер на руках у своей медсестры.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

В книге Эндрю Мортона 2018 года "Влюбленная Уоллис" госпожа Александр сказала: "Уоллис никогда не приходила к нему, чтобы поцеловать его на ночь или посмотреть, как он себя чувствует. Ни разу. Бедняга".

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Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон прожили в браке 35 лет. Их историю любви мы вам уже рассказывали. Герцог Виндзорский умер в возрасте 77 лет. Через восемь лет, в 1980 году, Уоллис потеряла способность говорить. Ближе к концу жизни (скончалась герцогиня в 1986-м) она была прикована к постели и не принимала посетителей, кроме своего врача и медсестер. Уоллис умерла 24 апреля 1986 года в своем доме в Булонском лесу, в Париже, в возрасте 89 лет от бронхиальной пневмонии. Ее похороны состоялись 29 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Она была похоронена рядом с Эдуардом VIII в Королевской усыпальнице во Фрогморе на территории Виндзорского замка.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

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