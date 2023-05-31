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Бросила его на смертном одре: Уоллис Симпсон избегала встречи с королем Эдуардом VIII в последние дни его жизни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1255
Время на прочтение
2 мин
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Бросила его на смертном одре: Уоллис Симпсон избегала встречи с королем Эдуардом VIII в последние дни его жизни

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

28 мая исполнился 51 год со дня смерти отрекшегося от трона короля Эдуарда VIII, дяди покойной королевы Елизаветы II.

Спустя много лет после смерти короля стали известны подробности его последних дней и часов жизни. Оказывается, его горячо любимая супруга Уоллис Симпсон, из любви к которой Эдуард и отрекся от трона, не пришла увидеть мужа на смертном одре.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Associated Press
Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Медсестра герцога Виндзорского утверждает, что он неоднократно выкрикивал "Уоллис" и "дорогая" своей жене, которая не навещала его в последние недели его жизни, пишет express.

Король Эдуард VIII, который умер от рака горла 51 год назад, провел последние недели своей жизни буквально в одиночестве. За три или около того недель до своей смерти, проведенных в доме пары, известном как "Вилла Виндзор", во Франции, Эдуард находился под присмотром Джули Чатар Александр. Тогда 26-летняя госпожа Александр, которая называла герцога Виндзорского "очень милым", была"шокирована" тем, что Уоллис не могла увидеться со своим умирающим мужем. И это несмотря на то, что Уоллис была дома, в своей спальне на том же этаже, что и спальня Эдуарда, сказала она. В конце концов отрекшийся король умер на руках у своей медсестры.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Associated Press
Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

В книге Эндрю Мортона 2018 года "Влюбленная Уоллис" госпожа Александр сказала: "Уоллис никогда не приходила к нему, чтобы поцеловать его на ночь или посмотреть, как он себя чувствует. Ни разу. Бедняга".

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон прожили в браке 35 лет. Их историю любви мы вам уже рассказывали. Герцог Виндзорский умер в возрасте 77 лет. Через восемь лет, в 1980 году, Уоллис потеряла способность говорить. Ближе к концу жизни (скончалась герцогиня в 1986-м) она была прикована к постели и не принимала посетителей, кроме своего врача и медсестер. Уоллис умерла 24 апреля 1986 года в своем доме в Булонском лесу, в Париже, в возрасте 89 лет от бронхиальной пневмонии. Ее похороны состоялись 29 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Она была похоронена рядом с Эдуардом VIII в Королевской усыпальнице во Фрогморе на территории Виндзорского замка.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Associated Press
Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1255
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