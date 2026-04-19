Брунейский принц Матин поделился милыми семейными фото с женой и дочерью
Брунейский принц Матин поделился несколькими новыми фотографиями своей дочери в Instagram.
Принц Матин и его супруга принцесса Аниша Брунейские в феврале 2026 года впервые стали родителями.
Принц часто публикует фотографии с дочерью Захрой, которую держит на руках. Вот и сейчас поделился новыми снимками, написав:
«Ураааа, семейная поездка!! 💖».
Куда именно принц отправился с женой и маленькой дочерью, он не сообщил. Но показал пару кадров с прогулки, на одном из них он держит малышку на руках, а на другом она спит в коляске, которую катит ее мама Аниша.
На третьем снимке принц Матин запечатлен сидя в золотом кресле и держа девочку на руках, а она мило улыбается.