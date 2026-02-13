Брунейский принц очаровал публику новым фото с новорожденной дочерью

Принц Матин

Только недавно Матин и его супруга принцесса Аниша поделились первым снимком с новорожденной малышкой и сообщили публике ее имя, как отец опубликовал в своем Instagram сторис еще одно фото.

Принц Матин и принцесса Аниша Брунейские

На снимке маленькая Захра Мариам Болкиах (такой имя дали девочке), сладко спит на руках у своего папы. Брунейский принц сидит на мягком кресле, откинувшись на спинку, одет в светлую футболку-поло и брюки. Ребенка, одетого в розовый человечек, он поддерживает одной рукой.

Принц Матин с дочерью

«Мы с Анишей очень благодарны невероятной команде JPMC за их исключительную заботу и поддержку, и очень признательны всем за добрые пожелания», — писал ранее принц в Instagram слова благодарности публике за поздравления с пополнением в семье.