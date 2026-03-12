- Дата публикации
Брунейский принц опубликовал новое фото с новорожденной дочерью и очаровал подписчиков
Брунейский принц Матин поделился со своими подписчиками в Instagram блоге новым снимком своей маленькой дочери, появившейся на свет совсем недавно.
Принц показал кадр, на котором держит свою дочь принцессу Захру на руках. Он одет в военную форму.
В начале феврале 2026 года брунейский принц и его жена принцесса Аниша поделились новостью о том, что у них родился первенец.
А в середине февраля супруги объявили имя дочери — Захра Мариам Болкиах. После этого брунейский принц несколько раз делился снимками со своей маленькой дочерью.
Публиковал Матин и благодарность команде врачей, которые помогли его дочери появиться на свет.
«Мы с Анишей очень благодарны невероятной команде JPMC за их исключительную заботу и поддержку, и очень признательны всем за добрые пожелания», — писал принц в Instagram.