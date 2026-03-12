ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

Брунейский принц опубликовал новое фото с новорожденной дочерью и очаровал подписчиков

Брунейский принц Матин поделился со своими подписчиками в Instagram блоге новым снимком своей маленькой дочери, появившейся на свет совсем недавно.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Матин с дочерью Захрой

Принц Матин с дочерью Захрой

Принц показал кадр, на котором держит свою дочь принцессу Захру на руках. Он одет в военную форму.

В начале феврале 2026 года брунейский принц и его жена принцесса Аниша поделились новостью о том, что у них родился первенец.

Принц Матин с дочерью Захрой

Принц Матин с дочерью Захрой

А в середине февраля супруги объявили имя дочери — Захра Мариам Болкиах. После этого брунейский принц несколько раз делился снимками со своей маленькой дочерью.

Публиковал Матин и благодарность команде врачей, которые помогли его дочери появиться на свет.

Принцесса Аниша и принц Матин с дочерью Захрой

Принцесса Аниша и принц Матин с дочерью Захрой

«Мы с Анишей очень благодарны невероятной команде JPMC за их исключительную заботу и поддержку, и очень признательны всем за добрые пожелания», — писал принц в Instagram.

Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie