Брючные костюмы и блузки с бантом: во что одевается новая глава партии "Слуга народа"

Предлагаем поближе познакомиться со стилем Елены Шуляк и рассмотреть образы, в которых она появлялась на работе.
Вчера, 15 ноября, избрали новую главу партии "Слуга народа". Ею стала нардеп Елена Шуляк, которая занимала должность заместителя главы фракции. Мы подготовили подборку образов политика, в которых она появлялась в Верховной Раде, на рабочих встречах и пресс-конференциях.
Шуляк любит носить деловые костюмы. В ее гардеробе есть луки разных оттенков. К примеру, вот этот сдержанный черный костюм в едва заметную полоску.
Чтобы добавить аутфиту элегантности, народный депутат прикрепила к лацкану брошь с камнями в виде полумесяца.
Носит Елена и яркие наряды. Очень идет ей голубой брючный костюм, который она сочетала с белым топом.
Есть в ее коллекции и женственный лавандовый костюм, состоящий из стильного жакета с поясом и обтягивающих брюк. Под него она тоже надела белый топ.
Шуляк не боится экспериментировать со своим стилем. Этот серый полосатый костюм госпожа Шуляк смело сочетала с розовыми замшевыми лодочками на шпильках. Получилось эффектно.
Политик также имеет розовый и желтый твидовый жакеты.
Такой лососевый с принтом, который она дополнила черным платочком в надгрудном кармане, что придало изысканности ее образу.
Елена обожает блузки с длинными завязками-галстуками. Черные брюки она сочетала с блузкой с интересным принтом.
Элегантно и пикантно она выглядела в полупрозрачной черной блузке, дополненной черными брюками и поясом.
Кстати, один из любимых цветов Шуляк в одежде – черный. В образах total black ее часто можно увидеть в стенах парламента.
Что известно об Елене Шуляке читайте в нашем материале.
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