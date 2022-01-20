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Брючный костюм зимой: рассматриваем стильный образ королевы Летиции

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Брючный костюм зимой: рассматриваем стильный образ королевы Летиции

Королева Летиция / Getty Images

У королевы Летиции начался очень насыщенный рабочий график.

Супруга короля Испании Филиппа VI посетила встречу с FAD (Фонд борьбы с наркоманией) в кампусе Google в Мадриде. На мероприятие королева-консорт приехала в сильном брючном костюме серого цвета, который состоял из укороченных брюк и удлиненного жакета. На талии у Летиции был тонкий пояс, а под жакетом - черная кофта с круглым вырезом.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Свой деловой лук Летиция дополнила кожаными туфлями-лодочками на каблуках и сумкой из змеиной кожи на ремешке-цепочке, а также надела золотые серьги-кольца и не забыла про защитную маску на лицо.

Вчера, напомним, король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на открытии туристической ярмарки FITUR 2022 в Ifema в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Ее Величество королева была одета в белый свитер с высокой горловиной, узкие брюки и кожаные туфли на высоких каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

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