"Будь храбрым, как Украина": Руслан Багинский выпустил патриотические кепки

Все средства с продажи будут переданы на поддержку украинской армии.

Украинский бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп в виде двух бейсболок в цветах флага Украины. Синий и желтый цвета сейчас на пике популярности во всем мире. Каждое изделие украшено вышитым флагом.

"Синий и желтый по отдельности — это просто цвета, но вместе синий и желтый — это символ. Символ свободы, отваги, отваги и решительности. Каждая бейсболка из спецдропа украшена вышитым вручную украинским флагом. Каждая вещь сделана в Украине во время войны. Вы можете сделать заявление без слов. Ваш наряд сам по себе может быть заявлением. Будь храбрым, как Украина", - звучит заявление бренда в Instagram.

Фото: ruslanbaginskiy.com

Цена такой бейсболки – 190 долларов, вся прибыль от продажи будет направлена на поддержку украинской армии.

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