Будет коронована вместе с Чарльзом: Камилла наденет корону с самым знаменитым алмазом в мире (фото)

Королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим супругом - королем Чарльзом III. Что известно о короне, которую наденет в этот день супруга монарха.

На днях в прессу просочилась информация о предполагаемой дате коронации короля Чарльза III. Западные источники сообщают, что она состоится 3 июня 2023 года – во-первых, дата просто красивая, а во-вторых, это следующий день после дня, когда короновалась мать Чарльза Елизавета II в 1953 году.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Супруга Чарльза – королева-консорт Камилла – будет коронована вместе с мужем. Так же, как когда-то вместе с королем Георгом VI короновалась его жена Елизавета Боуз-Лайон. Их коронация состоялась 12 мая 1937 года в тот самый день, когда должна была состояться коронация брата Георга VI – отреченного короля Эдуарда VIII.

Королева-мать Елизавета в день коронации короля Георга VI / Фото: Getty Images

Тогда специально для Елизаветы была изготовлена корона из платины, которую традиционно венчал знаменитый алмаз Кохинур. Это один из наиболее знаменитых и больших алмазов в истории, входящих в состав сокровищ британской королевской семьи.

Алмаз, вероятно, добыт в рудниках Голконда в центральной части южной Индии и имеет свою историю. Символ завоевания, Кохинур имел много предыдущих владельцев. Ост-Индская компания забрала драгоценность у свергнутого Махараджи Далипа Сингха в 1849 году в качестве условия Лахорского договора. В договоре указывалось, что драгоценность должна быть передана королеве Виктории.

Королева-мать Елизавета в день коронации короля Георга VI / Фото: Getty Images

До 1852 года Кохинур сохранял форму древней индийской огранки. Английские ювелиры решили, что новая отделка заставит камень заиграть заново. В 1852 году бриллиант был переогранен в Амстердаме и приобрел плоскую форму. Масса камня при переогранке уменьшилась со 191 до 108,9 карата. Целесообразность переогранки вызвала много критики, так как весьма сомнительна сама операция над известнейшим в мире бриллиантом, со значительной исторической и культурной ценностью, потерявшим в итоге более 42 % своей драгоценной массы.

В 1853 году Кохинур был инкрустирован в британскую королевскую корону в составе других 2000 более мелких бриллиантов. В 1902 году бриллиант был вставлен в корону королевы Александры, изготовленную для е коронации, а в 1911 году перенесен в корону королевы Марии, изготовленную для коронации королевы Марии. В 1937 он был перенесен в корону королевы Елизаветы, супруги короля Георга VI, где и находится до сих пор. Именно в этой короне королева Камилла и будет короноваться.

Корона в которой будет короноваться Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о короне, в которой будут короновать Чарльза III.

Читайте также: