Будет ли развод: князь Альбер II высказался о браке с Шарлин

Вокруг брака князя Альбера II и княгини Шарлин сейчас много домыслов. Альбер решил высказаться публично и опровергнуть слухи об их возможном разводе.

В комментарии журналу People князь Монако заявил, что все эти разговоры, естественно, очень влияют и на него, и на его супругу.

"Она не покинула Монако в ярости!", - заявляет Альбер журналистам. "Она улетела не потому, что злилась на меня или на кого-то еще. Она ехала в Южную Африку, чтобы пересмотреть работу своего Фонда там и провести небольшой отпуск с братом и друзьями. Предполагалось, что это будет всего неделя, максимум 10 дней, и она все еще там, потому что у нее была эта инфекция, все эти медицинские осложнения возникли", - говорит Альбер II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Шарлин, напомним, получила осложнения после операции синус-лифтинга, которую прошла накануне поездки в ЮАР. Уже там на родине у нее сильно начали болеть уши и выяснилось, что в результате процедуры была занесена инфекция. Шарлин перенесла несколько операций, но ее состояние здоровья по-прежнему, не стабильно. На прошлой неделе княгиню снова госпитализировали, она упала в обморок.

Из-за всего этого она пропустила 10-ю годовщину свадьбы, пропустила первый день в школе своих детей. Но, как утверждает ее муж, она не уехала в изгнание, у Шарлин действительно медицинская проблема, которую необходимо устранить.

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

Вся эта ситуация привела к тому, что возникли слухи о проблемах в их браке. И теперь Альбер II говорит, что развеять их ему следовало гораздо раньше.

Также читайте Князь Альбер II сообщил, стоит ли ждать возвращения его жены Шарлин в Монако

"Но я сосредоточился на заботе о детях. И я думал, что это, вероятно, просто исчезнет. Знаешь, если ты попытаешься ответить на все, что выходит, ты постоянно это делаешь, ты зря тратишь свое время. Конечно, это влияет на нее. Конечно, это влияет на меня. Неправильное толкование событий всегда пагубно ... Мы легкая мишень, легко попасть, потому что мы находимся на публике", - заявил князь.

В комментарии Альбер также сказал, что Шарлин готова вернуться домой. Во время недавнего его визита с детьми в ЮАР принцесса ему сообщила, что готова сделать это даже на корабле, лишь бы скорее вернуться в Европу.

Читайте также: Князь Монако Альбер II: любовные связи и внебрачные дети супруга княгини Шарлин

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку