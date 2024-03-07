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Будет ли третий малыш Сассекский: что Меган и Гарри говорят о пополнении в семье

Будет ли третий малыш Сассекский: что Меган и Гарри говорят о пополнении в семье

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей – почти пятилетний принц Арчи и почти трехлетняя принцесса Лилибет.

Однажды во время интервью у Опры Уинфри пару спросили, планируют ли они в будущем еще расширять свою семью? Меган как раз тогда была беременна дочерью. И вот, что принц Гарри ответил тогда Опре:

"Я просто благодарен, что у меня есть ребенок. Любой, один или два, было бы потрясающе, но родить мальчика, а затем девочку, что может быть лучше? Теперь у нас есть семья, нас четверо и две собаки", - сказал принц и добавил, что они с Меган остановятся на двоих детях, пишет Hello!

Меган и Гарри / © Associated Press
Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Также принц Гарри неоднократно заявлял, что заботится об окружающей среде, поэтому считает, что иметь двоих детей – вполне достаточно. Тогда королевские поклонники раскритиковали принца за то, что он критикует старшего брата – будущего короля Уильяма, у которого трое детей.

 С тех пор, как Гарри и Меган покинули королевскую семью между братьями очень натянутые отношения.

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