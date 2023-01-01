Будет плыть по течению: астролог рассказала, каким будет 2023 год для королевы Камиллы

Астролог принцессы Дианы, Дебби Франк, которая составляла гороскопы для принцессы Уэльской, рассказала, что ждет вторую супругу короля Чарльза III – Камиллу в новом 2023 году.

Госпожа Франк говорит, что для королевы-консорта год может быть более гладким, чем для ее мужа короля. Многие тревожатся, что из-за мемуаров принца Гарри, которые должны выйти 10 января, король Чарльз и его супруга Камилла могут оказаться в очень неловкой ситуации. Но, астролог говорит на королеву эта информация никак не повлияет, сообщает Hello!

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Какие бы небылицы ни выдвигались в книге принца Гарри, она отмахнется, как делала это в прошлом. Ей стало легче приспосабливаться к своему положению, а также она наслаждается своей новой ролью. Полнолуние перед коронацией падает на ее Юпитер — благоприятное возвышение, которое она может использовать во благо.

Камилла будет стремиться обойтись без некоторых более скучных аспектов придворной жизни и оставаться доступной фигурой, делая все по-своему и поддерживая какую-то независимую жизнь. Также ей удастся заставить все работать", - говорит Дебби Франк.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также астролог рассказала, каким будет 2023 год для короля Чарльза III, которого 6 мая ждет грандиозное событие – коронация.

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