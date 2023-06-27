Будет решать проблему: принц Уильям обеспокоен тем, что военные на парадах теряют сознание

Принц Уэльский Уильям тоже обеспокоен тем, что королевские гвардейцы так часто падают в обморок на торжественных парадах и мероприятиях.

Недавно мы рассказывали, почему военные на торжественных королевских мероприятиях теряют сознание. Принц Уэльский выразил обеспокоенность и заявил, что намерен принять дополнительные меры для поддержки таких военных и таких парадов.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Как сообщает express, принца Уильяма беспокоят условия работы гвардейцев. А обратил он свое внимание на этот момент после того, как несколько из них потеряли сознание из-за изнуряющей жары в последние недели. Уильям стал свидетелем трех обмороков при 30-градусной жаре, когда две недели назад возглавлял обзор полковника на параде конной гвардии.

В церемонии приняли участие 1400 солдат, которые под военную музыку выполняли сложные маневры на поле боя в шерстяных туниках и шапках из медвежьей шкуры.

Британские военные падают в обморок / Фото: Getty Images

Жара оказалась слишком сильной для некоторых, так как по крайней мере трое солдат потеряли сознание и были вынесены на носилках, а еще двоим помогли покинуть плац. Еще двое заболели через неделю на церемонии вручения знамени и Ордена Подвязки.

Британские военные падают в обморок / Фото: Getty Images

Сообщается, что принц Уильям выразил беспокойство по поводу здоровья солдат и позже был проинформирован об их состоянии.

Британские военные падают в обморок / Фото: Getty Images

Говорят, принц Уэльский дал понять, что лично заинтересован в принятии мер по поддержке военных на парадах, но, какие именно это будут меры, пока что не сообщается.

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