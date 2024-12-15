"Будет шумно": принц Уильям рассказал, как королевская семья проведет Рождество

Принц Уильям дал возможность заглянуть в рождественские планы королевской семьи и раскрыл немного подробностей.

Во время своего недавнего визита к солдатам и их семьям в Булфорде, принц Уэльский раскрыл подробности предстоящего рождественского сбора семьи, включая огромный список гостей.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

"Мы будем в Норфолке, в Сандрингеме. На Рождество нас ожидается 45 человек. Будет не тихо, будет шумно", — сказал он во время прогулки.

Принц Уильям, его жена принцесса Кейт и трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи готовятся отметить праздник с королем Чарльзом и большей частью королевской семьи в Сандрингеме, которое уже давно является традиционным местом рождественских встреч семьи.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Известно, что у детей Уэльских уже начались каникулы в школе и семья уже уехала в своем загородное поместье Анмер-холл в Норфолке, подаренное им королевой Елизаветой II на свадьбе в 2011 году.

Поместье Анмер-Холл / Фото: Getty Images

Это любимое место отдыха для семьи Уэльских и идеальное место, где можно провести время перед тем, как присоединиться к большой королевской семье на оставшиеся торжества.

Напомним, ранее мы рассказывали о рождественских традициях семьи Виндзор.

Король Чарльз и королева Камилла на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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