Будет весело: ALYOSHA, Анна Тринчер и Даниэль Салем соберутся на вечеринке в Буковеле

Будет весело: ALYOSHA, Анна Тринчер и Даниэль Салем соберутся на вечеринке в Буковеле

Украинские блогеры соберутся на горнолыжном курорте, чтобы установить новый рекорд.

В Буковеле с 28 февраля по 2 марта пройдет Bukovel blogger’s party, на которой соберутся украинские топовые блогеры, звезды шоу-бизнеса и телевидения.

Среди гостей: ALYOSHA, Анна Тринчер, Даниэль Салем, Коля Серга, Татьяна Савицкая, Богдан Юсипчук, Ира Кудашова, Ирка Пистрюга, Богдан Осадчук, Илона Чернобай, Валерия Юрченко, Дима Варварюк, Вероника Чучун, Z'AHAR, Алина Лобода, Ира Путивенко, Игорь Осецимский и другие.

"Мы впервые проводим в горах Bukovel blogger’s party, и это будет креативная тусовка топовых блогеров и публичных людей. Общение, новые коллаборации, вечеринки и выступления артистов. Мы будем встречать всех гостей мероприятия в украинских традициях! Чтобы все блогеры делились на свою огромную аудиторию украинскими традициями.

И, конечно, главное событие – это установление нового рекорда Украины, который войдет в современную историю. Наши звездные тренеры Влад Яма и Илона Гвоздева подготовят всех блогеров к большому флешмобу! Вместе мы поднимемся на гору и блогеры станцуют самый массовый танец, это будут фиксировать представители Книги Рекордов Украины. Мы планируем все это заснять с квадрокоптера. Только представьте, какие будут кадры с пейзажами на украинские Карпаты", –поделилась деталями предстоящего события соорганизатор мероприятия и блогер Татьяна Савицкая.

Татьяна Савицкая

Основная цель мероприятия – показать красоту украинских Карпат, показать единение людей из разных уголков страны. На блогеров подписаны миллионы людей, некоторые из подписчиков ни разу не были в Буковеле или Карпатах в целом. Благодаря проекту Bukovel Blogger’s Party больше людей увидят, что есть достойные отели, рестораны в Буковеле, и красивейшие пейзажи.

"Bukovel Blogger’s Party состоится впервые. Будут выступления артистов, общение блогеров, интересные интерактивы. Мы планируем сделать эту вечеринку ежегодной! Каждый раз новая программа, интересные люди и разные фишки", – добавила Савицкая.

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