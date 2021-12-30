Будет волнительно: астролог рассказал, что ждет принца Гарри в 2022 году

Будет волнительно: астролог рассказал, что ждет принца Гарри в 2022 году

Астролог принцессы Дианы рассказал о том, каким будет 2022 год для принца Гарри.

Покинув королевскую семью в 2020 году, Гарри работал над своими увлечениями и целями в своей карьере и благотворительности. Королевский астролог Дебби Франк говорит о Гарри вот что:

"Ему потребуются годы, чтобы отпустить свою старую жизнь. Герцог Сассекский беспокойный и жаждет независимости, он Дева по гороскопу и склонен к тревоге и неустойчивому разуму. Поздняя весна будет особенно интересным временем, поскольку королевская семья будет отмечать платиновый юбилей королевы Елизаветы II. А принц Гарри, который живет с женой Меган и детьми в США, будет чувствовать себя неловко в этот период времени", - говорит астролог.

Принц Гарри со своей королевской семьей / Associated Press

Как пишет Hello!, новый 2022 год для принца Гарри будет волнительным, герцог хочет оставить свой след в мире, и ему следует набраться терпения.

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"Гарри все еще будет переживать важный внутренний процесс в течение нескольких лет. Это будет чувствительное время для него, как для Девы, склонной к тревоге разума", - говорит астролог. "Однако он излучает уверенность и усиливает свою публичную личность в феврале и апреле, источая свою особую способность помогать тем, кто менее удачлив, чем он сам", - продолжает она.

В 2022 году принц Гарри будет решительно настроен на перемены, которые помогут ему правильно двигаться по жизни в течение нескольких следующих лет.

Напомним, ранее астролог Дебби Франк рассказывала, каким будет 2022 год для герцогини Кембриджской.

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