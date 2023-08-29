Будет зарабатывать по миллиону долларов за пост: Меган Маркл возвращается в Instagram

О планах вернуться в Instagram герцогиня Сассекская заявила еще в прошлом году и похоже, что наконец-то нашла для этого время.

Скандальная жена британского принца Гарри - бывшая актриса Меган Маркл - решила вернуться в Instagram. Якобы 42-летняя герцогиня Сассекская завела страницу в этой соцсети и под названием @meghan.

На аватарку женщина поместила фотографию с изображением нежно-розовых георгин. За короткий период на эту страницу, несмотря на то там ни одной публикации, подписалось более 100 тысяч фолловеров.

После появления загадочного аккаунта в соцсети, эксперты пророчат Маркл невероятную прибыль. Считается, что она сможет зарабатывать на рекламных интеграциях по 1 миллиону долларов, сообщает издание Daily Mail.

"Я ожидаю, что ее аккаунт быстро станет одним из самых популярных в Instagram. Она будет сотрудничать с качественными брендами и компаниями, которые соответствуют ее политическим и социальным убеждениям", – сказал Эрик Шиффер, эксперт по социальным сетям.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Да, это она. Ожидайте анонса очень скоро. Она возвращается. Все в Голливуде говорят о неизбежности перезапуска. Меган никогда не скрывала, что хочет вернуться в Instagram", – рассказал источник, близкий к команде Меган.

Однако отметим, что информацию о возвращении в эту соцсеть Меган закинула в инфопространство еще год назад. Она впервые анонсировала свое возвращение в Instagram, в интервью The Cut, сказав писательнице Эллисон П. Дэвис: "Хотите узнать секрет? Я возвращаюсь в Instagram".

А вот ушла она из этой платформы в 2018 году, когда стала членом британской королевской семьи. Тогда они с Гарри завели общую страницу @sussexroya, которая насчитывала более 9 миллионов подписчиков.

После "Мегзита" пара перестала вести и эту страницу, якобы из-за всеобщего внимания. Они отмечали, что почувствовали сколько ненависти на них льется из соцсетей. Теперь, видимо, плохие комментарии не волнуют супругов.

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