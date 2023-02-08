Будто пчелы покусали: Алина Кабаева после неудачного визита к врачу появилась на публике

Любовница "фюрера" вышла из бункера, чтобы произнести очередную пропагандистскую речь и себя показать. Судя по тому, как изменилась внешность Алины Кабаевой, несколько месяцев отсутствия на публике она провела в кабинете то ли косметолога, то ли пластического хирурга.

Госпожа Кабаева, которая все еще является председателем совета директоров "Национальной Медиа Группы" выступила на юбилее холдинга и в своей речи сравнила работу российского телевидение с автоматом Калашникова.

Алина Кабаева

"Информационная работа сегодня, в тех условиях в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие и по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова", - произнесла с улыбкой на лице Алина.

Про лицо хочется поговорить отдельно, ведь есть ощущение, что Алина времени зря не теряла, снова наведывалась к специалисту по красоте. Лицо Кабаевой узнать все труднее, то ли ботокс, то ли филеры, что-то экс-спортсменка явно такое сделала и перестаралась. Сейчас ее лицо выглядит опухшим, как у героини из советского фильма "Королева бензоколонки" Тоси, которая мечтала работать в балете на льду, но ее покусали пчелы и пришлось девушке идти работать на бензоколонку.

Алина Кабаева

Под видео на Youtube пользователи пишут, что Кабаева и Путин очевидно пользуются услугами одного и того же доктора, так как стали очень похожи внешне. Правда внешности диктатора, болеющего на рак, оценить сейчас трудно, ведь он из своего бункера практически не выходит.

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