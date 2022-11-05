"Буду космонавтом": пес Патрон похвастался модной теплой обновкой

Известная собака-пиротехник примерила стильный комбинезон, который согревает ее в прохладные дни во время прогулки.

Пес Патрон похвастался обновкой из своего гардероба – стильным серо-синим комбинезоном с капюшоном.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Нужно утепляться… сказали мои люди и запихнули меня в комбинезон. Буду космонавтом.

У вас есть теплые вещи? О них очень важно позаботиться уже сейчас. Носки, обувь, куртки. И, кстати, если у вас есть детские и взрослые вещи, которые вы планировали куда-то отдать – предлагаю отдать их волонтерам или в центры для переселенцев (предварительно спросив, в чем именно нуждаются и не нужно нести старые порванные вещи, прошу).

Надеюсь, зима помилуется, и не будет мечать с -20. Но погода и враги неумолимы, поэтому на всякий случай достал все свои покрывала.

А, еще у вас есть такие смешные штуки резиновые грелки или как они. Что воду заливаешь горячую и кладешь в кроватку. Может, есть и собачьи такие? В форме уточки, хех. Всем теплый лизь", — написал Патрон в посте.

Напомним, в прошлый раз собака-пиротехник показала снимок с тревел-блогером Антоном Птушкиным.

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