Общество
103
1 мин

Будущая королева Бельгии празднует 24-летие: опубликовано новое фото принцессы Елизаветы

Старшая дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды — принцесса Елизавета — сегодня празднует день рождения.

Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Девушке, которая живет сейчас в США, так как учится в Гарварде на магистерской программе по государственной политике в Школе Кеннеди, исполняется 24 года. По этому случаю королевский дворец поделился ее новым фото.

«Сегодня день рождения принцессы Елизаветы! Она задувает 24 свечи: гип-гип…🎂✨», — говорится в подписи под фотографией.

Принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Принцесса Елизавета / © Instagram Бельгийской королевской семьи

На фото принцесса запечатлена крупным планом, на ней одето кобальтовое платье без рукавов, волосы распущены и уложены локонами, в ушах серьги с бриллиантами и красивый макияж на лице.

Ранее мы рассказывали о том, кто такая принцесса Елизавета и, когда ей предстоит взойти на престол.

Принцесса Елизавета со своей мамой королевой Матильдой и братом / © Getty Images

Принцесса Елизавета со своей мамой королевой Матильдой и братом / © Getty Images

