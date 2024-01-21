Будущая королева Норвегии – Ингрид Александра – празднует 20-летие: дворец поделился необычным фото

Дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Мэтте-Марит - принцесса Ингрид Александра – 21 января празднует свой 20-й день рождения.

Норвежский королевский дворец поделился новым снимком в честь именинницы, под которым написано:

"С днем ​​рождения принцессу Ингрид Александру, которой сегодня исполняется 20 лет

Свою первую службу принцесса начала в инженерном батальоне лагеря Скьольд в Индре-Трумсе".

На фото принцесса запечатлена в военной форме. Также представлено и видео, где Ее Высочество разбирает автомат, а также шагает в строю вместе со своими однокурсниками.

Напомним, военную подготовку в академии Сарагосы сейчас проходит и будущая королева Испании – принцесса Леонор.

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