Будущая королева Норвегии столкнулась с последствиями после обнародования ее переписки с Эпштейном

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

В рассекреченных новых документах из дела Эпштейна стало известно, что будущая на тот момент кронпринцесса Норвегии вела с ним тесную переписку и дружила.

Жена кронпринца Хокона уже публично прокомментировала эту ситуацию, заявив: «Я глубоко сожалею об этом, и это ответственность, которую я должна взять на себя. Я проявила недальновидность и сожалею, что когда-либо контактировала с Эпштейном. Это просто позор».

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

На данный момент организации, покровительницей которых является Метте-Марит, проводят встречи для оценки фактов и принятия решения о том, следует ли продолжать оказывать поддержку принцессе.

Директор по связям с общественностью Красного Креста в стране заявил: «Это серьезный вопрос. Дети и молодежь должны быть уверены, что общество не терпит сексуального насилия. Поэтому важно, чтобы Ее Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит лично выразила свою недальновидность в общении с Эпштейном», — заявил Андреас Бьерстад, как сообщает телеканал TV 2 Norge.

Также уже известно, что крупнейший центр сексуального и репродуктивного здоровья и прав Норвегии прекратил сотрудничество с кронпринцессой Метте-Марит.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

В заявлении центра также говорится: «Для нас самым важным было заботиться о наших пациентах, обо всех жертвах насилия и обо всех, кто борется за предотвращение сексуального насилия.Именно поэтому мы хотим прекратить наше сотрудничество с Ее Королевским Высочеством кронпринцессой Метте-Марит».

Кронпринцесса переживает непростой период, так как ее старший сын Мариус Хойби, сегодня, 3 февраля, должен будет предстать перед судом. А в воскресенье он был снова арестован за новые правонарушения.