ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

Будущая королева Норвегии впервые публично высказалась о своем брате, которого будут судить

21-летняя будущая королева Норвегии — принцесса Ингрид Александра — впервые нарушила молчание относительно дела ее старшего брата Мариуса, которого будут судить в феврале 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Единокровному брату принцессы — Мариусу Хойби — предъявлено 32 обвинения, включая изнасилование. На днях Ингрид Александра впервые высказалась о своем сводном брате в преддверии его предстоящего уголовного суда.

2 ноября телеканал NRK опубликовал интервью с будущей королевой Норвегии, в котором она нарушила молчание относительно обвинений и ситуации, связанной с ее сводным братом.

Принцесса Ингрид Александра с мамой кронпринцессой Метте-Марит / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра с мамой кронпринцессой Метте-Марит / © Getty Images

28-летний Мариус предстанет перед судом в феврале 2026 года по обвинению в изнасиловании четырёх женщин, как ранее сообщало агентство AFP. Летом Мариусу были предъявлены обвинения в 32 преступлениях, включая изнасилование, домашнее насилие и нападение, спустя год после его первоначального ареста. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Мариус Хойби / © Getty Images

Мариус Хойби / © Getty Images

21-летняя принцесса Ингрид Александра ответила на вопрос о ситуации вокруг ее сводного брата во время редкого интервью в Сиднейском университете в Австралии, где она в настоящее время учится на бакалавриате по социальным наукам, пишет People.

Принцесса Ингрид Александра с отцом кронпринцем Хоконом / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра с отцом кронпринцем Хоконом / © Getty Images

«Конечно, это тяжело. И для тех из нас, кто рядом, и для меня как сестры, и для мамы с папой. И, конечно же, для всех, кого коснулось это дело», — сказала принцесса Ингрид Александра.

Напомним, принцесса Ингрид Александра — дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит, и она является второй в линии наследования престола, после ее отца. Сейчас в Норвегии правит ее дед — король Харальд V.

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie