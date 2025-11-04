Будущая королева Норвегии впервые публично высказалась о своем брате, которого будут судить

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Единокровному брату принцессы — Мариусу Хойби — предъявлено 32 обвинения, включая изнасилование. На днях Ингрид Александра впервые высказалась о своем сводном брате в преддверии его предстоящего уголовного суда.

2 ноября телеканал NRK опубликовал интервью с будущей королевой Норвегии, в котором она нарушила молчание относительно обвинений и ситуации, связанной с ее сводным братом.

Принцесса Ингрид Александра с мамой кронпринцессой Метте-Марит / © Getty Images

28-летний Мариус предстанет перед судом в феврале 2026 года по обвинению в изнасиловании четырёх женщин, как ранее сообщало агентство AFP. Летом Мариусу были предъявлены обвинения в 32 преступлениях, включая изнасилование, домашнее насилие и нападение, спустя год после его первоначального ареста. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Мариус Хойби / © Getty Images

21-летняя принцесса Ингрид Александра ответила на вопрос о ситуации вокруг ее сводного брата во время редкого интервью в Сиднейском университете в Австралии, где она в настоящее время учится на бакалавриате по социальным наукам, пишет People.

Принцесса Ингрид Александра с отцом кронпринцем Хоконом / © Getty Images

«Конечно, это тяжело. И для тех из нас, кто рядом, и для меня как сестры, и для мамы с папой. И, конечно же, для всех, кого коснулось это дело», — сказала принцесса Ингрид Александра.

Напомним, принцесса Ингрид Александра — дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит, и она является второй в линии наследования престола, после ее отца. Сейчас в Норвегии правит ее дед — король Харальд V.